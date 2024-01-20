Gaziantep’te 'kafes' operasyonu: Gözaltılar var!
Gaziantep’te, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti düzenlenen kafes operasyonunda 9 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 8’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Şehitkamil ilçesinde 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı şafak vakti kafes operasyonu düzenlendi. Operasyon soncunda 11 şüpheliden 9’u yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 litre kaçak mazot, 4 av tüfeği, 4 sahte plaka, 2 demir kesme makası, 2 elektrikli vinç, 2 levye ile muhtelif hırsızlık eşyası, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü ve 1 kaynak makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G., V.A., İ.A., B.A., E.K., Y.F., Y.A., T.G. ve E.F. adlı şahıslardan 8’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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