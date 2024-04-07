Gaziantep'te alacak kavgasında vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan 23 yaşındaki Akın Kaya, yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:48
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Gaziantep'te Savcılı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, Akın Kaya (23) alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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