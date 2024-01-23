Gaziantep’te kan donduran cinayet: Sudanlı üniversite öğrencisi 'alacak kavgasında' öldürüldü

Gaziantep’te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:29
Gaziantep’te kan donduran cinayet: Sudanlı üniversite öğrencisi 'alacak kavgasında' öldürüldü
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Yeditepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan’ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Almanan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir’i gözaltına aldı.

Atta Almanan’ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti. 


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