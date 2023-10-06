Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 4'ü ağır 16 yaralı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:29

Güncelleme: 06.10.2023 - 20:08

Feci kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi.

Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile daldı. Kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerine gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yarayandı. Yoll trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."