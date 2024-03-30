Gaziantep’te kaybolan kadın, uyurken bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 58 yaşındaki Dudu Göğebakan, 8 saat sonra, arazide bir kayanın yanında uyurken bulundu.
Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya başladı.
Yakınları, 5 çocuk annesi Göğebakan’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
100 KİŞİLİK EKİP ARADI
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Ekipler saat 14.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, bir kayanın yanında uyurken buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile ekiplere teşekkür etti.
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