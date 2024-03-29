Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 ikamete ve 2 işyerine düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ikamet ve 2 işyerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca bin 539 adet fişek ve 6 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.
Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
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