Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 ikamete ve 2 işyerine düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:05
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ikamet ve 2 işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca bin 539 adet fişek ve 6 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.


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