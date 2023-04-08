Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kütahya’da aynı yönde giden iki otomobilin çarpıştığı kazada İnci Soysal (25) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı mevkisinde meydana gelen olayda Afyonkarahisar’a giden Ali Erdem Ayyıldız (22) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Erkan Karagöz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Karagöz’ün kullandığı otomobil, savrularak refüje çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, araçtan fırlayan İnci Soysal hayatını kaybetti.
Otomobillerdeki Erkan Karagöz, Mustafa Ulu, İsmail Osman Çakır, Ümit Akboğa, Duygu Soysal ve Yusuf Sefa Tuncel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Polis, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Ali Erdem Ayyıldız’ın yakalanması için çalışma başlattı.
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