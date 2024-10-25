Gaziantep'te kırılan oltasını almak isterken boğuldu!

Oğuzeli ilçesinde balık tutarken kırılan oltasını almak için baraj gölüne giren Suriye uyruklu Ahmed El Hüseyin (32), boğuldu.

Gaziantep'te kırılan oltasını almak isterken boğuldu!
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:43

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ahmed El Hüseyin, balık tutmak için Doğanpınar Baraj Gölü'ne gitti. İddiaya göre, balık tuttuğu sırada oltası kırılan El Hüseyin, suya girdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bir süre sonra gözden kaybolan Ahmed El Hüseyin'i göremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin araması sonucunda gece saatlerinde Ahmed El Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #balık tutmak #baraj gölü #cansız beden #gaziantep

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