Gaziantep'te 'kumar' baskını: 44 kişiye 25 bin 564 TL ceza

Gaziantep'te, polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği operasyonda kumar oynayan 44 kişiye toplam 25 bin 564 TL ceza kesildi.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:26
Gaziantep'te 'kumar' baskını: 44 kişiye 25 bin 564 TL ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör Mahallesi’ndeki bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

 

Ekiplerin baskın yaptığı kahvede 44 kişi kumar oynarken yakalandı.

Bu kişilere, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında kişi başı 581 TL olmak üzere 25 bin 564 TL ceza kesildi.

2 televizyon, 1 kamera sistemi, 1 kayıt cihazı ile kumar oynamada kullanılan materyallere el koyan ekipler, işyeri sahibini gözaltına aldı.


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