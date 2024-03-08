Gaziantep’te litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi... Gözaltılar var!
Kentteki iki adrese yapılan operasyonda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adresine operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 5 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 adet akaryakıt varili, 1 adet akaryakıt aktarma pompası ve 15 metre hortum ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ve M.K. adlı şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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