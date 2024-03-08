Gaziantep’te litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi... Gözaltılar var!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:35

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:35

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adresine operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 5 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 adet akaryakıt varili, 1 adet akaryakıt aktarma pompası ve 15 metre hortum ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ve M.K. adlı şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.