İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 numara yağ olarak tabir edilen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:50
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 zanlı yakalandı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde belirledikleri adreslere 5-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Çeşitli adreslerdeki aramalarda ise piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki 10 numara yağ olarak tabir edilen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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