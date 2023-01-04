Öldürülen servis şoförünün katili 'amcası' çıktı
Aksaray'da, aracının yanında cesedi bulunan öğrenci servisi sürücüsü Kenan Özcan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen amcası Aşır Özcan (53), Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yakalandı.
Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda, önceki gün saat 18.00 sıralarında; ilçede öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, köylerdeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan Kenan Özcan, 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.
KATİLİ 'AMCASIYMIŞ'
Olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti.
Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kenan Özcan'ın yarın toprağa verileceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Erdoğan’ın seçim planı
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması
- 'Sırada sen varsın!'
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı