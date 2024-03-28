Gaziantep'te okul servisinin çarptığı 70 yaşındaki kişi öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:47
Abone Ol google-news

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı okul servisi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Aydın Sokak'ta İbrahim Taş'a (70) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.

 


gaziantep haberleri servis haberleri okul servisi haberleri

İlgili Haberler

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!
İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı

İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı
Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!

Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım

Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım
Son dakika... Özgür Özel'den gençlere kritik çağrı: 'Sandığa davet ediyorum'

Son dakika... Özgür Özel'den gençlere kritik çağrı: 'Sandığa davet ediyorum'
Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor

Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor
Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!