Aydın'da zeytinlik yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:31
Aydın'da zeytinlik yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

 

 


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