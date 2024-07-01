Özgür Özel yangın bölgesinde

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:27

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:27

İzmir'de sigara izmaritinden kaynaklı olduğu belirlenen ve 5 ilçesi etkileyen yangında yüzlerce hektar alan küle döndü. CHP Genel Başkanı Özel, felaketin ardından hasarı incelemek üzere yangın bölgesine gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "İzmir Selçuk'ta orman yangınından etkilenen yurttaşlarımızla ve yangın söndürmede görevli personelle bir araya geldik ve yangından zarar gören alanda incelemelerde bulunduk." dedi.