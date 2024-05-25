Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:43
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Yeni Mahalle yakınlarında Musa K. yönetimindeki otomobil ile Halil A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile yanlarındaki Tunahan A., Fadime A., Melisa A., Musa A. ve Halime G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


kaza haberleri gaziantep haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da feci kaza… 5 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da feci kaza… 5 kişi hayatını kaybetti
Antalya derbisinde kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Antalyaspor

Antalya derbisinde kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Antalyaspor
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yararlılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yararlılar var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden 'sokak hayvanları' kararı: Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız
Depresyon hastası kadın ötanazi ile hayatını sonlandırdı

Depresyon hastası kadın ötanazi ile hayatını sonlandırdı
Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?

Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi

petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi
Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?

Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?
Yargı dizisi ekrana veda ediyor

Yargı dizisi ekrana veda ediyor