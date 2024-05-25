Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:43

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:43

Yeni Mahalle yakınlarında Musa K. yönetimindeki otomobil ile Halil A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile yanlarındaki Tunahan A., Fadime A., Melisa A., Musa A. ve Halime G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.