Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yararlılar var

Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 24.05.2024 - 15:41

Sivas'taki kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki kamyonet ile A.Ç. yönetimindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil sürücü A.Ç. ile yanındaki E.K. hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü H.K ile beraberindeki H.K. ise ağır yaralandı.