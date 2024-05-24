Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yararlılar var
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Sivas'taki kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki kamyonet ile A.Ç. yönetimindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil sürücü A.Ç. ile yanındaki E.K. hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü H.K ile beraberindeki H.K. ise ağır yaralandı.
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