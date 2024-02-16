Gaziantep’te ruhsatız silah operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 8 farklı adrese yaptığı operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şehitkâmil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde 8 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki adli arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 181 adet av tüfeği fişeği ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
M.C., B.Ö., M.A., S.M.M., C.V., M.V., M.K., M.S. isimli 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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