Gaziantep’te ruhsatız silah operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 8 farklı adrese yaptığı operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:50
Gaziantep’te ruhsatız silah operasyonu: 8 gözaltı
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Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şehitkâmil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde 8 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki adli arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 181 adet av tüfeği fişeği ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

M.C., B.Ö., M.A., S.M.M., C.V., M.V., M.K., M.S. isimli 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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