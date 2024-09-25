Gaziantep'te 'rüşvet' iddiasıyla bir avukat tutuklandı
Gaziantep'te terör dosyalarındaki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.
Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukat Ö.A'nın ifadesi alındı.
Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A, "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı.
Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu