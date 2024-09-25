Gaziantep'te 'rüşvet' iddiasıyla bir avukat tutuklandı

Gaziantep'te terör dosyalarındaki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir avukat tutuklandı.

Gaziantep'te 'rüşvet' iddiasıyla bir avukat tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:56

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.

Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukat Ö.A'nın ifadesi alındı.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A, "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #gaziantep

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