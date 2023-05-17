Gaziantep'te seçimlerin yenilenmesi için YSK'ye başvuru: Vatan Partisi'nden şikayetçi olduk

Yayınlanma: 17.05.2023 - 23:31

Güncelleme: 17.05.2023 - 23:31

Yeşil Sol Parti tarafından yapılan incelemelerde, "seçmenlerin kimlik bilgilerine erişimi olan Vatan Partisi yöneticilerinin, binlerce seçmeni bilgisi ve rızası dışında sandık kurulu görevlisi olarak yazdığını ve bu yurttaşlarımızın sandık kurulu görevlisi olarak oy kullanabilmelerini düzenleyen 142 belgesinin yine Vatan Partisi’ne teslim edildiğinin öğrenildiği" belirtildi.





YSP'nin açıklaması şöyle:

"14 Mayıs 2023 günü ülkemizde tarihi bir seçim yapıldı. Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde yurttaşlarımızın iradesinin sandıklara yansıması son derece kritikti. Ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birinde, yoğunlukla Kürt illerinde olmak üzere ülkenin dört bir yanından seçim usulsüzlüklerine ilişkin pek çok haber basına yansıdı. Yurttaşların seçim güvenliğine ilişkin endişelerinde haksız olmadıkları bir kez daha görülmüş oldu.

'SEÇMEN BU EZİYETİ ÇEKMEKLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILDI'

Kamuoyuna da yansıdığı üzere, Gaziantep’te halk iradesinin sandıklarda tecelli etmesinin önünde türlü engellemeler yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yurttaşlarımız seçmeni oldukları sandıklarda oy kullanmak istediklerinde, seçmen listelerinde isimlerinin karşısına “Sandık kurulu görevlisi olduğu için oy kullanamaz” şeklinde bir şerh düşüldüğünü gördüler. Yaptığımız incelemelerde, seçmenlerin kimlik bilgilerine erişimi olan Vatan Partisi yöneticilerinin, binlerce seçmeni bilgisi ve rızası dışında sandık kurulu görevlisi olarak yazdığını ve bu yurttaşlarımızın sandık kurulu görevlisi olarak oy kullanabilmelerini düzenleyen 142 belgesinin yine Vatan Partisi’ne teslim edildiğini öğrendik. Bilgisi ve rızası olmaksızın sandık kurulunda görev verilen kişilere bu görevin tebliğ edilmemiştir. Bu durumda yurttaşlarımızın oy kullanabilmesinin tek koşulu seçim kurullarına giderek bu belgeyi kendi çabalarıyla teslim almaktı. Diğer bir deyişle, anayasal bir hak olan seçme haklarını kullanabilmeleri için önce seçim kurullarına gitmeleri, buradan uzun kuyruklarda bekleyerek 142 belgelerini almaları, daha sonra bu belgede görevli yazıldıkları okullara gidip oy kullanmaları gerekti. Binlerce seçmen en temel yurttaşlık hakkını kullanabilmek için bu eziyeti çekmekle karşı karşıya bırakıldı.

Bunun üzerine, hangi partiye oy veriyor olursa olsun tüm yurttaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Doğru bilgilendirme, hukuki destek ve ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere bize ulaşmaları çağrısında bulunduk. Yüzlerce yurttaşımızı oy verme saati bitmeden oy kullanma haklarını kullanmak üzere sandıklara ulaşmalarını sağladık. Buna rağmen binlerce seçmenin bu tarihi seçimde seçme haklarının hileyle gasp edildiği ortadadır.

'VATAN PARTİSİ YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Seçim gününün hemen ertesinde, 15 Mayıs günü Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığımız suç duyurusunda, seçimlerin güvenilirliğini sağlamak üzere kurulan bilgi sisteminden edindiği bilgileri binlerce seçmenin kişisel verilerini oy kullanma hakkını engelleyecek biçimde kötüye kullanan Vatan Partisi yöneticileri ile suçun işlenmesinde ihmali olan seçim kurulu başkanları ve memurlardan şikayetçi olduk.

Çok açıktır ki; yurttaşların oy kullanma hakkı Anayasaya ve Seçim Kanuna aykırı bir biçimde hileyle ihlal edildi. Nitekim daha seçim sonuçları açıklanmadan ve ülkenin her yerinde yurttaşların itirazları devam ederken “Millet iradesi tecelli olmuştur” beyanı veren iktidarın sonuçları oldu bittiye getirme tutumu ortadadır. Gaziantep’te devreye sokulan bu hileye özellikle Yeşil Sol Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde başvurulduğu bilinmelidir.

Seçimlerden birkaç gün önce Kürt halkına seslenirken “ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik” diyen bir iktidarın yönetiminde, anayasal güvence altında en temel yurttaşlık hakkı olan seçme hakkı engellenmiştir.

Buradan değerli kamuoyuna Gaziantep’teki milletvekili genel seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için başvuruda bulunduğumuzu bildiriyoruz. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun tek bir seçmenin bile iradesinin gasp edilmesi suçtur. Yetkilileri bu suç karşısında anayasal görevlerini ifa etmeye çağırıyoruz."