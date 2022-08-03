'Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevden alındı' iddiası

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:58

Emniyet Genel Müdürlüğü karargâhında önceki gün sürpriz atamalar gerçekleşti. T24’ün haberine göre, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların yanı sıra hedef kişi ya da kişiler hakkında operasyonel birimlere veri tespiti yapan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevinden alındığı ve Çetinkaya'nın yıllık izine ayrıldığı öne sürüldü.

Haberde Çetinkaya’dan boşala göreve, Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın'ın getirildiği de belirtildi.

YETKİLİLERDEN 'AÇIKLAMA'

Cumhuriyet'in ulaştığı Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkilileri, resmi bir bilgilendirme olmadan konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Çetinkaya'nın yıllık izinde olup olmadığıyla ilgili soruya ise "hayır" cevabı verildi.