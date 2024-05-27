Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:21
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi öldü!
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Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 S 0508 plakalı okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. tabancayla Mehmet Baki Özyetim'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Baki Özyetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından T.G'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Özyetim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet sırasında serviste öğrencilerin bulunmadığı belirtildi.


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