Gaziantep'te silahlı kavga: 5 yaralı
Gaziantep’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Ubeyde A., Mehmet D., Eftal D., Ali K. ve Mehmet S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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