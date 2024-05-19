Gaziantep'te silahlı kavga: 5 yaralı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:11

Olay, öğleden sonra Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Ubeyde A., Mehmet D., Eftal D., Ali K. ve Mehmet S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.