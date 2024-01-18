Gaziantep’te ’sis’ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!
Gaziantep’te jandarma ekiplerinin tütün ve mamulleri kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik ’sis’ operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ’sis’ operasyonu düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 farklı adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Sis operasyonunda M.M., H.B., S.D., B.G., M.A., H.H.Ç. adlı 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 4 bin 189 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet cep telefonu ve 1 adet hesap defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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