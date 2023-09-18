Gaziantep'te 'sosyal medya' cinayeti: Kendisi hakkındaki paylaşımı silmediği için öldürdü!

Gaziantep’te Suriye uyruklu İbrahim A.(17) sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle tartıştığı arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i (17) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:49
Gaziantep'te 'sosyal medya' cinayeti: Kendisi hakkındaki paylaşımı silmediği için öldürdü!
Abone Ol google-news

Çağlayan Mahallesi’nde dün gece saatlerinde Muhammed Şeyh Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşı İbrahim A., ile ilgili bir paylaşım yaptı. İbrahim A.’nın paylaşımın kaldırılmasını istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. 

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın ardından bir araya gelen İbrahim A. ve Muhammed Şeyh Ahmed arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim A., üzerindeki bıçakla Ahmed'i yaraladı.

KURTARILAMADI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde yatan Ahmed'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ahmed, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaat işçiliği yapan Ahmed'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenaze defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Öte yandan İbrahim A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Player Alanı
gaziantep

İlgili Haberler

Diyarbakır’da kadın cinayeti: Ayşe Altan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Diyarbakır’da kadın cinayeti: Ayşe Altan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığa dava

Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığa dava
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... Eşi 'çifte tabancayla' öldürülen kadın isyan etti: 'Göz göre göre cinayet işlendi'

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... Eşi 'çifte tabancayla' öldürülen kadın isyan etti: 'Göz göre göre cinayet işlendi'

En Çok Okunan Haberler