Gaziantep'te 'sosyal medya' operasyonu: Uyuşturucuyu özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alındılar
Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirdikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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