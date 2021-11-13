Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 17 tutuklama
Gaziantep'te, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si, tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü kuran ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebeke üyelerinin bulundukları 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda silahlar ile uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, liderliğini F.Y.'nin yaptığı örgüte üye 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, tutuksuz yargılanmak üzere, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 şüpheli ise 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak' ile 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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