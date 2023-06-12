Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Gaziantep'te Asuman Dertlioğlu adlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dertlioğlu’nun başında kan lekesi gören ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te Binevler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu’nun (64) yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Edinilen bilgiye göre, Dertlioğlu’nun yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde Dertlioğlu’nun cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başında kan olduğu tespit edilen Asuman Dertlioğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Dertlioğlu'nun ölümü şüpheli bulunularak soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- İdiz'den Sabah'ta 'çıplaklık' isyanı
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Başkanlar harekete geçti
- BioNTech davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı, CHP için olası senaryoyu yazdı!