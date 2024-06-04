Gaziantep'te şüpheli ölüm: Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu!
Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.
Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.
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