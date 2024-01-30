Ödemiş'te ev yangını: 19 yaşındaki Emre öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Emre Kuzum (19), hayatını kaybetti.
Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki 2 katlı evin alt katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sonrası içeri giren ekipler, Emre Kuzum'un cansız bedeni ile karşılaştı. Kuzum'un bir süredir dedesine ait evde yaşadığı öğrenildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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