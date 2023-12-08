Gaziantep'te traktörün üstünden düşen kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te park halindeki traktörün üzerinden düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nde zeytin hasadı için evinin bahçesinde hazırlık yapan 72 yaşındaki Hannan Barut, plakası öğrenilemeyen traktörünün üzerine çıkmak istedi.
Dengesini kaybeden Barut, traktörden düşerek yaralandı.
Olayı fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barut hayatını kaybetti.
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