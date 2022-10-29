Çanakkale'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonunda, 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'uyuşturucu satmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarına karıştıkları belirlenen 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyona 220 personel katıldı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 211,93 gram sentetik uyuşturucu, 380 sentetik hap, hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 23 sikke, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 11'inin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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