İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 farklı adreste arama yapıldı.
Operasyon düzenlenen noktalardan biri de Esenyurt, Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katı oldu. İçeri giren polis ekipleri dairede arama yaptı. Adreslerde bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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