Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 184 tutuklama

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 184 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:37
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 184 tutuklama
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 184 şüpheli tutuklandı.


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