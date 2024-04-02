Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 184 tutuklama

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:37

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:37

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 184 şüpheli tutuklandı.