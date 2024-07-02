Gaziantep'te feci kaza: Su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:23
Gaziantep'te feci kaza: Su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Muhammet Çurka (21) yönetimindeki 27 AEB 300 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Değirmencik Mahallesi'nde refüjde sulama yapan M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen su tankerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çurka'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Su tankeri sürücüsü gözaltına alındı.


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