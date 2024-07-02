Gaziantep'te feci kaza: Su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet Çurka (21) yönetimindeki 27 AEB 300 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Değirmencik Mahallesi'nde refüjde sulama yapan M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen su tankerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çurka'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Su tankeri sürücüsü gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması