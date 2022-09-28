Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:23

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, araç içerisindeki A.A. ve A.B'nin üzerinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.