Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı

27 Eylül 2022 Salı, 12:58

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 103 şüpheli yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 adet extacy, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyet'teki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonların birinde ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar drone ile tespit edilerek yakalandı.