Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı
Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. Onlarca uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonlarda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 103 şüpheli yakalandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 adet extacy, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyet'teki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonların birinde ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar drone ile tespit edilerek yakalandı.
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