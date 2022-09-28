Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine takip başlattı.
Yapılan takip ve araştırma sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
BİRİ SERBEST KALDI
Adreste yapılan aramada, 5 kilo197 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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