İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:36

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram Kokain, 9 bin 400 adet Captagon isimli uyuşturucu hap, 42 Sentetik Ecza hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 63 bin 780 lira, 365 dolar ve 370 euro ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.