Tavuk dönerin içinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 4 gramı tavuk döner içerisinde olmak üzere 151 gram metamfetamin ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:41
Tavuk dönerin içinden uyuşturucu çıktı
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Çerkezköy ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçta arama yaptı.

Ekipler, aramada 147 gram metamfetamin buldu. Lavaş ekmeğe sarılı tavuk döneri de kontrol eden polis, içine konulmuş 4 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.B. ile M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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