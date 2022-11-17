Gaziantep'te 4 yaşındaki Ebrar evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Gaziantep'te evde yalnız başınayken çıkan yangında dumandan etkilenen Ebrar Ok (4), tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Gaziantep'in Girne Mahallesi’nde 8 Kasım günü Ok ailesinin oturduğu 2 katlı evin birinci katında, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Annesi komşuya giderken evde yalnız başına bıraktığı Ebrar Ok, yangında dumandan etkilendi.
4 yaşındaki Ebrar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisin süren Ebrar Ok, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ebrar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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