Avcılar'daki atık deposunda yangın paniği!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:14

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralanan ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polisin incelemesi sürüyor.

Yangını gören İrfan Balıkçı, "Evimde oturduğum sırada çocuklar 'yangın var' dedi, dumanlar çıkmaya başladı. Geri dönüşüm deposunda yangın çıkmış. İtfaiye haber verdim. 112'i aradık. Allah'tan söndürdüler yoksa tüm mahalle yanardı" dedi.

