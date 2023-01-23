Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:24
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Gaziantep'te akşam saatlerinde Eski Nizipyolu Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç ile 06 BAG 967 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 PK 004 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan 50 yaşındaki Kamil Akgün’ün yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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