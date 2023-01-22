Mardin'de feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Mardin’de, Midyat-İdil karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de Midyat-İdil karayolunda 01 F 1401 plakalı aracın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunca devrilerek yol kenarına savruldu.
Savrulan aracın içerisinde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralanan A.G., H.B., A.G., B.B., D.G., S.G. ve E.B. Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının hafifi olduğu ve hayati tehlikesi olmadıkları öğrenildi.
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