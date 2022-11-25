Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı

25 Kasım 2022 Cuma, 14:26

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada 33 ALK 929 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Bu sırada kazayı görüp yavaşlayan Batuhan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca ise arkadan gelen 33 SK 178 plakalı otomobil çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç, savrularak ters döndü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki 5 kişi ve TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.