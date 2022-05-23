Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. (30) tartıştığı bir başka gazinonun sahibi Tolga Korkmaz’ı (44) tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.’yi (34) de yaraladı.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:04
Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, 23 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde doğru Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet B. ve L.A. (44) aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Burada çıkan tartışmada Muhammet B. ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu.

Olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralandı. İki şüpheli, kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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