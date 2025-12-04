Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın: Hastaneye kaldırılanlar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 16:01:00
DHA
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada mahsur kalan kişilerin balkonda çığlık atarak yardım istediği anlar sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Sefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden binadaki kişilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda yaşayanlar evlerinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Mahsur kalan kişilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

MAHSUR KALANLAR ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Yangın sırasında yaşanan panik anları sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanın kaplandığı binada yaşayan kişilerin balkona çıkarak çığlık atarak yardım istedikleri anlar yer aldı.

