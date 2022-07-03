Gaziosmanpaşa'da 3 araçla gelip, otomatik silahlarla kurşun yağdırdılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, gece saatlerinde iki otomobil ve bir motosikletle gelen şüpheliler, iddiaya göre husumetlilerine otomatik silahlarla kurşun yağdırdı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, iki otomobil ve bir motosikletle gelen şüpheliler, otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı.
Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil bir motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan husumetlilerine otomatik silahlarla kurşunlamaya başladı.
Mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı olayda, kurşunlar park halindeki otomobillere isabet etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi güçlükle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şüphelilerden bir tanesinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü silaha polis ekipleri el koydu. Bir süre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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