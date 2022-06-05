Gaziosmanpaşa'da döner bıçağıyla korku dolu anlar yaşattı

05 Haziran 2022 Pazar, 12:00

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi döner bıçağıyla arkadaşını kovalamaya başladı.

Park halindeki otomobillerin etrafında dolanarak arkadaşının saldırısından kaçan kişi ise, olan biteni çaresizce seyreden arkadaşlarından yardım istedi. Elindeki döner bıçağı ile arkadaşını yakalamaya çalışan saldırgan, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Bu sırada arkadaşını tehdit eden kişi, bir süre sonra kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına da hakaret etti. Kaçan arkadaşını yakalayamayınca sinirlenen saldırgan, otomobilin üzerinden uzanarak elindeki döner bıçağını fırlattı. Yere düşen bıçağı alan kişi, kendisine saldıran arkadaşına gitmesini söyledi ve daha sonra bıçağı da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Gerginlik cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansırken, olaya karışanlar daha sonra sokaktan ayrıldı.