Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var
Şanlırfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Olay, öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi. Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.
Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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